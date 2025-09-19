Brigitte trans? Entenda fake news envolvendo a primeira-dama da França

Uma história inusitada tomou conta do Palácio do Eliseu, sede do governo francês. O presidente da França, Emmanuel Macron, e sua esposa, Brigitte, pretendem apresentar laudos científicos e fotografias a um tribunal dos Estados Unidos para provar que a primeira-dama nasceu mulher. Trata-se, na verdade, de uma documentação que fará parte de um processo por difamação movido pelo casal contra a influenciadora de direita norte-americana Candace Owens, que afirmou publicamente acreditar que Brigitte seria um homem. Assista ao trecho!