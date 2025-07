Brigadiano mata homem imobilizado com dois tiros em Bom Jesus

Gravação mostra policial militar (PM) baleando duas vezes um homem algemado com as mãos para trás em 4 de março. Até junho, o caso era investigado com base no que os brigadianos haviam relatado em ocorrência: que Geovane Matias Maciel havia sido alvejado e morto em decorrência de "oposição à intervenção policial", ou seja, por supostamente ter reagido durante a abordagem. Uma faca, que teria sido usada por Maciel para reagir, foi levada pelos PMs para a delegacia. O Ministério Público recebeu em junho a gravação que mostra o homem sendo atingido depois de imobilizado e encaminhou à Polícia Civil com pedido de investigação — a Brigada Militar também apura o caso.