BRIGA TRUMP X MUSK: quem perde mais com fim da relação? Elon ou EUA? | Conversas Cruzadas

As desavenças entre o presidente da maior potência do mundo e o homem mais rico do planeta podem ter sérias consequências políticas e econômicas para os Estados Unidos. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, permaneceu em silêncio por vários dias, apesar dos ataques incessantes de Elon Musk ao seu megaprojeto de lei orçamentária, mas na quinta-feira explodiu diante das câmeras do mundo todo. O presidente dos EUA insistiu que foi ele quem derrubou o mandato do empresário na semana passada e tachou como "louco" o homem que antes chamava de "gênio". Musk, por sua vez, acusou o homem cuja campanha ele financiou com cerca de 300 milhões de dólares (1,7 bilhão de reais) de "ingratidão" e publicou uma mensagem em sua plataforma de rede social X pedindo sua destituição. Também afirmou que o nome do presidente consta no processo de Jeffrey Epstein, um financista americano acusado de crimes sexuais que cometeu suicídio na prisão em 2019. O Conversas Cruzadas desta sexta-feira (6), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o professor de Relações Internacionais na Universidade do Vale do Taquari (Univates), Matheus Fröhlich, e o professor de Direito e Relações Internacionais na Universidade LaSalle, Fabrício Pontin, para debater quem perde mais com o fim da relação entre Trump e Elon Musk.