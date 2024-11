Após a morte do inglês de 112 anos John Tinniswood, divulgada na segunda-feira (25) pelo LongeviQuest, o brasileiro João Marinho Neto passou a ser o homem mais velho do mundo e o último vivo nascido em 1912. No Gaúcha Hoje desta quarta-feira (27), a coordenadora de GZH Aline Eberhardt contou essa história.