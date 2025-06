Um homem de 37 anos com dupla nacionalidade brasileira e espanhola foi condenado à prisão perpétua pela Justiça britânica, nesta sexta-feira (27), por matar um adolescente com uma espada em abril de 2024. O crime, que chocou o Reino Unido, deixou um rastro de violência, com várias vítimas feridas — entre elas, dois policiais.