Brasil vence Oscar com Ainda Estou Aqui, mas Fernanda Torres não leva o de melhor atriz | Atualidade

A entrega das estatuetas do Oscar 2025 foi realizada na noite deste domingo (2). O Brasil teve uma conquista histórica com Ainda Estou Aqui, que levou o prêmio de melhor filme internacional. Walter Salles dedicou o prêmio a Eunice Paiva, advogada que inspirou o filme, e para suas intérpretes, as atrizes Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Anora foi o grande vencedor da noite. O filme dirigido por Sean Baker venceu cinco das seis estatuetas que disputava, incluindo melhor filme e melhor atriz, vencido por Mikey Madison, de apenas 25 anos. Ainda Estou Aqui disputava em ambas as categorias.