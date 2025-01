Brasil de Pelotas e Guarany de Bagé empataram em 0 a 0 na noite deste sábado (25) no Bento Freitas, em Pelotas. O personagem na partida foi Jonathan, goleiro do Índio, que fez boas defesas e evitou a vitória do Xavante, que teve mais volume de jogo; confira os melhores momentos.