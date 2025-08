Bottega del Mare: uma experiência surpreendente nos fundos de um empório em Porto Alegre

Nosso time foi até o Bottega del Mare, um restaurante escondido nos fundos de um empório de frutos do mar na Rua Quintino Bocaiúva, em Porto Alegre, e encontrou uma verdadeira joia da gastronomia. Em um ambiente intimista, com cozinha aberta e atendimento cuidadoso, vivemos uma experiência à altura dos melhores endereços da cidade. Provamos pratos como as lulas grelhadas na brasa, o camarão empanado servido com geleia de pimenta, o risoto al limone com camarões grelhados gigantes, a paella marinera, o spaghetti com tinta de lula e sobremesas memoráveis como o burnt basque cheesecake e a delizia al pistacchio. Um achado imperdível para quem valoriza sabor, técnica e atmosfera acolhedora.