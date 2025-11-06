Bombeiros trabalham no rescaldo do incêndio no Centro Histórico

O Corpo de Bombeiros segue atuando, nesta quinta-feira (6), no rescaldo do incêndio que atingiu casarões e prédios próximos na Rua Marechal Floriano Peixoto, no centro de Porto Alegre. Conforme o capitão Vitor Bianchi, a situação está controlada no momento e não há focos ativos. As chamas começaram na tarde de quarta-feira (5) e atingiram dois comércios que funcionavam nas antigas construções. Cerca de 20 pessoas precisaram de atendimento médico. (leia a reportagem completa)