BOLSONARO VIRA RÉU? Quanto tempo para ser condenado ou absolvido pelo STF? | Conversas Cruzadas

A denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete aliados começa a ser julgada nesta terça-feira (25). Ela aponta que eles orquestraram uma trama golpista para impedir que o presidente Lula tomasse posse. Caso a denúncia seja aceita, Bolsonaro se tornará réu por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa. Se a denúncia for rejeitada, a acusação será arquivada. O caso é analisado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). O Conversas Cruzadas desta terça-feira (25), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o advogado criminalista, Gustavo Nagelstein, e o advogado criminalista e professor de Direito Penal Empresarial, Marcelo Almeida Ruivo, para debater se o STF deveria aceitar ou rejeitar denúncia contra Bolsonaro.