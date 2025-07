A Polícia Federal (PF) cumpre mandados contra o ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã desta sexta-feira (18) em Brasília. As ordens foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com a Polícia Federal, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e medidas cautelares. A jornalista Camila Bomfim apurou que Bolsonaro passará a usar tornozeleira eletrônica e não poderá acessar as suas redes sociais.