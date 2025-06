O jornalista Gabriel Sant'Ana Wainer repercutiu o depoimento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), na tarde desta terça-feira (10). O ex-presidente é acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de liderar um grupo que teria tramado a ruptura com a normalidade democrática a fim de evitar a confirmação do resultado das eleições presidenciais de 2022. ▶️ Assista ao trecho para ouvir o comentário de Wainer sobre o caso.