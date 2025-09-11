BOLSONARO PODE IR PARA A PRISÃO COMUM? Entenda o que deve acontecer agora | Plantão da Gaúcha

Kelly Matos, Matheus Schuch e Gabriel Jacobsen acompanham o julgamento conduzido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que analisa as acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por suposta participação em uma trama golpista. O processo envolve denúncias de tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada e ações contra o Estado Democrático de Direito, com base na chamada “minuta do golpe” e nos eventos de 8 de janeiro de 2023.