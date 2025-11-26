Bolsonaro fica preso na PF e STF evita criar mártir; decisão afeta pauta da anistia no congresso | Andei Pensando | 26/11/2025

O episódio de hoje analisa em profundidade a decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou que Jair Bolsonaro cumpra sua pena de 27 anos e 3 meses na Superintendência da Polícia Federal, e não na Papuda, um gesto carregado de cálculo político e institucional para evitar a construção de um novo “mártir”. Gabriel Wainer explica como essa escolha se diferencia da espetacularização da prisão de Lula em 2018, e o que ela representa para o presente e o futuro da democracia brasileira.

O programa também destrincha o impacto da comunicação ao Superior Tribunal Militar: generais e oficiais de alta patente, além do ex-capitão Bolsonaro, agora podem perder suas patentes. É um momento inédito desde a redemocratização, que redefine o peso da responsabilidade militar quando se atenta contra a Constituição.

Também fala sobre o esfriamento da anistia no Congresso, o desconforto no PL, a falta de apetite político para enfrentar o STF e os movimentos da direita em direção a 2026, especialmente em torno do nome de Tarcísio de Freitas como um possível nome para concorrer contra o presidente Lula.