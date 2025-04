O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgou um vídeo que mostra o momento em que recebe e assina uma notificação do Supremo Tribunal Federal (STF) no quarto do hospital em que está internado, em Brasília, na quarta-feira (23). 👉 O jornalista Gabriel Sant'Ana Wainer comentou sobre o episódio no programa Gaúcha Hoje. Assista ao trecho!