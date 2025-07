BOLSONARO com TORNOZELEIRA: decisão do STF é CORRETA ou um EXAGERO?

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (18). O cumprimento dos mandados foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou, entre outras medidas, que Bolsonaro use tornozeleira eletrônica. A íntegra da decisão do STF determina também que o ex-presidente cumpra recolhimento domiciliar entre 19h e 6h de segunda a sexta-feira, e em tempo integral nos fins de semana e feriados. Além disso, Bolsonaro também não poderá acessar redes sociais, manter contato com embaixadores e autoridades estrangeiras e se aproximar de sedes de embaixadas e consulados. Nas 47 páginas da decisão do magistrado, o ministro Alexandre de Moraes embasa as restrições impostas a Jair Bolsonaro em "fatos recentemente identificados, indicativos da concreta possibilidade de fuga do réu", elencados pela PF.