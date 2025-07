A Polícia Federal (PF) cumpre mandados contra o ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã desta sexta-feira (18) em Brasília. As ordens foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro passará a usar tornozeleira eletrônica e não poderá acessar as suas redes sociais. Rosane de Oliveira e Giane Guerra comentam a possibilidade de reação do presidente dos EUA, Donald Trump.