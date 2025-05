Pouco mais de um ano após ter estacionado ao lado do Beira-Rio, o Boeing 737/200 deixou o local na noite desta terça-feira (13). O transporte foi feito com uso de uma carreta. A primeira parte da viagem consiste em levar o avião até o antigo pedágio de Eldorado do Sul, na BR-290. Durante a quarta-feira (14), ele ficará parado às margens da rodovia. A partir das 23h, o transporte será retomado, chegando a Guaíba, seu destino final.