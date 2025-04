BODE DA MARATONA: corredores explicam a fadiga após provas de longa distância | Conversas Cruzadas

O próximo domingo (27) reservará para a Capital a New Balance 42k Porto Alegre, corrida que vai reunir grandes atletas da elite nacional e também nomes internacionais. Serão quatro provas de distâncias diferentes (5k, 10k, 21k e 42k). Conforme a organização, foram aproximadamente 10 mil inscritos. A maratona largará no Monumento ao Expedicionário, no Parque Farroupilha, e passará por Centro Histórico, Mercado Público, Monumento ao Laçador, Cais do Porto, Monumento aos Açorianos, Ginásio Tesourinha e Beira-Rio. O término será no bairro Golden Lake, onde também será a largada e término da meia maratona e das provas de 10km e 5km. O Conversas Cruzadas desta sexta-feira (25), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o fundador da Run Sports e organizador da NB 42K Porto Alegre, Claudio Soirefmann, o comunicador do Grupo RBS, Diori Vasconcelos, a influenciadora de corrida de rua, Gabi Oliveira, e a especialista de running da New Balance, Rebeca Zimmermann, para debater o que leva mais de 10 mil pessoas às ruas para a NB 42k Porto Alegre.