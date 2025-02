Um caminhão que carregava cilindros de gás saiu da pista na RS-122, causando interdição total no km 11 da rodovia em São Sebastião do Caí, no Vale do Caí. Não há previsão de liberação do trecho. Com isso, há fila de veículos parados no local. A indicação é buscar outras rodovias e evitar a RS-122.