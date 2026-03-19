Blackface na Alesp, novidades do caso Master e o sapatão do Trump | Andei Pensando | 19/03/2026

As investigações sobre o Banco Master entram em um novo labirinto jurídico depois que decisões do STF anulam quebras de sigilo aprovadas pela CPI do Crime Organizado. No centro da polêmica estão fundos, relações cruzadas com ministros da Corte, emendas Pix e repasses milionários que levantam suspeitas, mas que parecem sempre escapar de uma apuração definitiva. O programa também comenta o episódio constrangedor protagonizado por uma deputada estadual de São Paulo, que recorreu ao blackface para atacar Erika Hilton na tribuna da Alesp. Um caso que mistura racismo, transfobia e indigência intelectual, com possíveis consequências no Conselho de Ética e até risco de perda de mandato. Para fechar, um alívio irônico: Donald Trump presenteia seus secretários com sapatos de numeração errada e vira piada global. Um gesto aparentemente banal que revela muito sobre poder, vaidade e um mundo que anda meio torto.