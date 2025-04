O Timeline desta terça-feira (22) recebeu o escritor Eduardo Bueno, o Peninha, para falar dos 525 anos da chegada dos portugueses no Brasil. Durante conversa com Luciano Potter, Kelly Matos e Paulo Germano, Peninha comentou sobre a relação histórica do país com a Igreja Católica e repercutiu ainda a morte do papa Francisco – que será sepultado neste sábado (26), em Roma.