Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) resgataram, na manhã deste sábado, um bezerro no trecho das alças que dão acesso da freeway à Avenida Assis Brasil, na zona norte de Porto Alegre. Animal, com poucos meses de vida, estava com marcas de atropelamento e foi encaminhado para abrigo no Extremo Sul da Capital.