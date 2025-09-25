Bergamota é Bem+ Agro

Considerada um símbolo do inverno gaúcho, a bergamota tem produção em todo o RS. Graças ao cultivo de seis variedades, vai de fevereiro até novembro. A Montenegrina é a segunda mais cultivada no Estado. Uma curiosidade: ela surgiu de uma mutação espontânea em Montenegro, em 1940, segundo a Emater. De casca mais grossa, as frutas resistentes são as preferidas para a exportação. O Bem+ Agro visitou a propriedade dos Gossler, em São Sebastião do Caí, onde o cultivo da fruta começou há mais de 50 anos.