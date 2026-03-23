Bens da antiga casa de Lia Pires vão a leilão em Porto Alegre

Marcada pela murada de pedra e pela construção em estilo ibérico, a casa do célebre advogado gaúcho Oswaldo de Lia Pires abriu as portas no sábado (21) para uma pequena multidão interessada em ver de perto os itens de decoração e mobília que serão leiloados pela internet nos próximos dias.

Como o imóvel foi vendido e deve ser entregue vazio, os herdeiros de um dos mais importantes criminalistas do país, falecido em 2010, decidiram oferecer centenas de itens da propriedade às melhores ofertas - a lista de bens inclui desde uma caldeira a querosene listada inicialmente por R$ 10 até um tapete oriental com lance de R$ 6 mil até a sexta-feira.