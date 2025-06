Com um cardápio criativo, colorido e 100% sem glúten, a Bendita Horta é o destino ideal para quem busca refeições leves, saborosas e com propósito. No vídeo, mostramos nossa experiência no buffet da casa — com pratos como o nhoque de moranga com bechamel de castanhas defumadas e o homus rosa — além de outras delícias do menu e do empório. Um passeio cheio de afeto, frescor e saúde no coração de Porto Alegre.