Famílias que moram no Beco da Morte e na Vila das Laranjeiras, no Morro Santana, em Porto Alegre, convivem com alto risco de deslizamento de terra e quedas de blocos. Colunas d'água descem o Morro Santana e, sem drenagem adequada, atingem casas. Há previsão de investimento na segurança das moradias da região com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento para a contenção de encostas.