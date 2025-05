BEBÊS REBORN: cuidado excessivo pode ser SINAL DE ALERTA? Psiquiatra explica | Conversas Cruzadas

Elas choram, têm nome, ganham roupa nova, passeiam de carrinho e até recebem certidão de nascimento. Os “bebês reborn” — bonecas hiper-realistas que imitam recém-nascidos — se tornaram tendência nas redes sociais. Mais do que brinquedos, eles são tratadas como filhos por colecionadores e influenciadores digitais. A tendência, que ganhou força com vídeos de partos simulados e rotinas maternas encenadas, formou uma comunidade em torno do "universo reborn". Mais do que objetos de coleção, os reborns também são usados como instrumentos terapêuticos por pessoas que enfrentam situações como o luto gestacional, a infertilidade, a solidão ou mesmo doenças como o Alzheimer. O Conversas Cruzadas desta terça-feira (13), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo a co-fundadora da Paula Reborn, Priscila Silveira, o co-fundador da Paula Reborn, Caetano Silveira Jr, e o psiquiatra da Infância e Adolescência, Alceu Gomes, para debater se febre de bebês reborn é preocupação para saúde mental.