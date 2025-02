No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe os vereadores de Porto Alegre Jessé Sangalli (PL) e Juliana de Souza (PT) para debater o projeto de lei que prevê sanções para quem invade áreas e imóveis no município. A proposta inclui a proibição, para os condenados, de participar de programas habitacionais. O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelo Youtube e pelo app de GZH.