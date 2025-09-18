BATE-BOCA: ANISTIA para BOLSONARO gera DISCUSSÃO ACALORADA entre deputados | Conversas Cruzadas

Foi aprovado na noite de terça-feira (16), na Câmara dos Deputados, o texto-base da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 3/2021, popularmente chamada de PEC da Blindagem , que estabelece a necessidade de autorização do congresso nacional para a abertura de inquérito ou processo criminal contra parlamentares. Já nesta quarta-feira (17), os parlamentares fizeram novas modificações no texto da proposta, quando foi reestabelecido o voto secreto para autorizar a abertura desses processos. Ainda na quarta-feira (17), a Casa aprovou urgência para votar o projeto de anistia aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de Janeiro. Com a decisão, a proposta de anistia pula etapas. O projeto não precisará ser analisado previamente pelas comissões temáticas da Câmara dos Deputados e seguirá diretamente para apreciação no plenário, quando pautado.