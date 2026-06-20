Domingo, 21 de jun de 2026
DESTAQUES
Equador x Curaçao
Japão x Tunisia
Mega-Sena 3021
Misantropia
Espanha x Arábia Saudita
Porto Alegre
9º
Últimas notícias
Zero Hora
Edição do Dia
Gaúcha
Copa do Mundo
NOVO
Esportes
Destaques
Produtos
Regiões
Colunistas
Editorias
CONTEÚDOS PATROCINADOS
Aplicativos
Assinantes
Atendimento ao assinante
Fale com o Clube do Assinante
Fale com a Redação
Quem é quem
Anuncie seu negócio
Práticas editoriais em GZH
Perguntas Frequentes
ECAD
Vídeos
Batalha Musical dos países-sede da Copa do Mundo 2026
Confira o quadro deste sábado (20).
20/06/2026 - 12h03min
Compartilhar
Mais vídeos
Últimas de Geral
06:15
Vídeo
Como cientistas usaram leveduras de uma múmia de cinco mil anos para fazer pão
02:13
Vídeo
Batalha Musical dos países-sede da Copa do Mundo 2026
07:21
Vídeo
MISANTROPIA: Defesa Civil diz que sistema foi invadido e enviou alerta falso | Gaúcha Hoje
11:52
Vídeo
Problema no Move Brasil? Ministro explica o que está acontecendo | Gaúcha Atualidade
04:27
Vídeo
Entrevista com vítima de caso que inspirou lei do vicaricídio