BASTIDORES de PAPA LEÃO XIV: saiba como foi o anúncio direto do VATICANO | Conversas Cruzadas

O Conselho de Ministros da Itália anunciou o “Pacote Cidadania”, que restringe as condições para reconhecimento da nacionalidade e limita a possibilidade de obtenção da cidadania italiana para quem nasce fora do território do país a apenas duas gerações posteriores. Já os parlamentares alemães aprovaram uma lei que facilita as regras para a obtenção da cidadania e acaba com as restrições à possibilidade de manutenção da dupla cidadania. O governo argumenta que o plano reforçará a integração dos imigrantes e ajudará a atrair trabalhadores qualificados. O Conversas Cruzadas desta quinta-feira (8), sob o comando do apresentador Gabriel Jacobsen, recebe ao vivo o professor de Direito Constitucional da UFRGS, Marcelo Schenk Duque, a advogada especialista em direito migratório, CEO da Campara Cidadania e da Campara Vistos, Ana Carolina Campara Brittes, e o professor de Direito Internacional da UFRGS, Augusto Jaeger Junior, para debater novas regras e quem tem direito à cidadania italiana e alemã.