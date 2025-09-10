BASTIDORES da DESCIDA da MEGARRAMPA: Mineirinho treinou durante ANOS, diz amigo | Conversas Cruzadas

Uma cena que sempre esteve presente no imaginário dos skatistas de Porto Alegre tornou-se realidade neste fim de semana. O skatista campeão mundial Sandro Dias, o Mineirinho, encarou o desafio e realizou testes para uma manobra inédita ao descer de uma megarrampa construída na fachada do prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), no coração da capital gaúcha. O Conversas Cruzadas de hoje, sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o presidente da Federação Gaúcha de Skate (FGSKT), Luis Rejani (Dinho), o secretário de Esportes de Porto Alegre, Professor Tovi, e a skatista Laisa Muraguti para falar sobre o impacto do feito inédito para o skate gaúcho.Uma cena que sempre esteve presente no imaginário dos skatistas de Porto Alegre tornou-se realidade neste fim de semana. O skatista campeão mundial Sandro Dias, o Mineirinho, encarou o desafio e realizou testes para uma manobra inédita ao descer de uma megarrampa construída na fachada do prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), no coração da capital gaúcha. O Conversas Cruzadas de hoje, sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o presidente da Federação Gaúcha de Skate (FGSKT), Luis Rejani (Dinho), o secretário de Esportes de Porto Alegre, Professor Tovi, e a skatista Laisa Muraguti para falar sobre o impacto do feito inédito para o skate gaúcho.