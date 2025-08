Bar Pito fecha as portas com festa de despedida, em Porto Alegre

Chega ao fim o ciclo do Bar Pito, na esquina da Mariante com a Liberdade. Desde 2022, o local se tornou ponto certo das noites porto-alegrenses, com DJs animando a calçada, mesas sempre ocupadas e um público fiel. O encerramento acontece em meio a negociações pelo ponto e pela marca, e simboliza um momento de transição para a vida noturna da cidade. A repórter Kizzy Abreu foi até o local para acompanhar de perto o clima de despedida e ouvir o que levou ao fim de um dos bares mais movimentados do bairro Rio Branco.