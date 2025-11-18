Banco Master: quem é Daniel Vorcaro, preso pela Polícia Federal?

O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi preso na noite de segunda-feira (17) pela Polícia Federal. Ele estaria no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo (SP), tentando embarcar para o Exterior em um avião particular no momento da prisão. Ação faz parte da Operação Compliance Zero, que apura a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional (SFN). Ao todo, são cumpridos sete mandados de prisão e 25 de busca e apreensão nos Estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.