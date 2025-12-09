Banco Master e STF: entenda contrato milionário com esposa de Alexandre de Moraes

Entenda a polêmica envolvendo o Banco Master e o contrato milionário firmado com o escritório de advocacia da esposa de Alexandre de Moraes. As apresentadoras do Gaúcha Atualidade, Andressa Xavier e Rosane de Oliveira, abordam possíveis conflitos de interesse, a pressão para que três ministros do STF se declarem impedidos e as decisões de Dias Toffoli relacionadas ao caso. O debate ainda destaca a falta de um código de conduta no Supremo e como situações como viagens, presentes e palestras reforçam a necessidade de regras mais claras no Judiciário.