Os temporais que atingiram Santa Catarina ao longo da quinta-feira (16) fizeram com que sete cidades catarinenses, inclusive a Balneário Camboriú, decretassem situação de emergência. As informações são do NSC Total. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, a prefeita Juliana Pavan falou sobre a situação da cidade no momento.