Um avião com 49 pessoas a bordo caiu nesta quinta-feira (24) na região de Amur, no leste da Rússia. Autoridades locais informaram que não há sobreviventes. Conforme a agência de notícias russa Tass, o avião pertencia a companhia aérea Angara Airlines e decolou de Blagoveshchensk, na mesma região. O destino seria a cidade de Tynda, área onde a aeronave desapareceu dos radares, conforme anunciou Vassily Orlov, governador de Amur, no Telegram.