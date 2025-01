Avião colide com helicóptero militar em Washington, nos EUA

Um avião comercial e um helicóptero militar colidiram no ar em Washington, D.C., nos Estados Unidos, na noite desta quarta-feira (29). O acidente ocorreu por volta das 21h, horário local, nas proximidades do Rio Potomac, perto do Aeroporto Nacional Ronald Reagan, que fica a seis quilômetros da Casa Branca. O jato comercial, Bombardier CRJ700, transportava 60 passageiros e quatro tripulantes; a aeronave operava um voo da American Airlines, que partiu do Kansas com destino a Washington .No helicóptero militar Black Hawk, três soldados estavam a bordo — eles faziam um voo de treinamento no momento do acidente. Nenhum sobrevivente foi encontrado até o início da manhã desta quinta-feira (30), e a polícia retirou vários corpos da água, de acordo com as autoridades ouvidas pelo jornal The Washington Post.