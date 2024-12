Um avião comercial da companhia Azerbaijan Airlines, com 67 pessoas a bordo, caiu nesta quarta-feira (25) na região oeste do Cazaquistão, informaram as autoridades locais. De acordo com a Associated Press (AP), a informação é de que 28 pessoas sobreviveram, enquanto 22 ficaram feridas e foram hospitalizadas. Segundo a agência, mais de 30 pessoas morreram. Os números estão sendo atualizados conforme o trabalho de resgate avança.