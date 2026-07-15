Automedicação piora doenças respiratórias? Entenda

Muitas pessoas consideram segura a automedicação em casos de gripe ou resfriado, administrando medicamentos como corticoides, anti-inflamatórios e até antibióticos por conta própria. Mas, em quadros de doenças respiratórias, a automedicação pode ser perigosa e exige uma série de cuidados. Iniciar um tratamento sem avaliação médica pode trazer riscos como mascarar os sintomas de alguma doença mais grave e atrasar o diagnóstico. Com isso, o quadro pode se agravar, segundo o médico Gustavo Chatkin.