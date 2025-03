O Brasil teve uma conquista histórica com Ainda Estou Aqui, que levou o prêmio de melhor filme internacional. Walter Salles dedicou o prêmio a Eunice Paiva, advogada que inspirou o filme, e para suas intérpretes, as atrizes Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Em entrevista ao programa Timeline desta segunda-feira (3), o ator Thelmo Fernandes, que atuou em "Ainda Estou Aqui", falou sobre a vitória do filme.