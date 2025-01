Thelmo Fernandes, intérprete do político Lino Machado no filme de Walter Salles, se emocionou com a nomeação e contou bastidores da equipe. O longa brasileiro Ainda Estou Aqui foi indicado em três categorias: melhor atriz, com Fernanda Torres, melhor filme e melhor filme internacional. A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 2 de março.