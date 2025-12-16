Atentado em Sidney, desembargador preso no RJ e Dosimetria emperrada | Andei Pensando | 16/12/2025

O episódio de hoje começa com um alerta sobre o atentado antissemita em Sidney, que transformou a celebração do Chanucá em um cenário de terror e expôs a hipocrisia de discursos que normalizam o ódio contra judeus. Gabriel Wainer analisa como a retórica antissionista se tornou um disfarce para o velho antissemitismo e por que esse ataque revela uma ameaça global que vai muito além da geopolítica.

No Brasil, a Polícia Federal prendeu um desembargador no Rio de Janeiro suspeito de colaborar com o crime organizado e de vazar informações sigilosas. O caso escancara a simbiose entre facção criminosa, Judiciário e poder político em um estado onde as instituições deixaram de conter o crime para, em alguns casos, operar a seu favor. O nome da operação, “Unha e Carne”, descreve com precisão o grau de contaminação institucional.