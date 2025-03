Os ataques israelenses mais pesados ​​em Gaza desde que o cessar-fogo com o Hamas entrou em vigor em 19 de janeiro deixaram pelo menos 413 mortos, incluindo crianças, informou a Defesa Civil do território palestino. Antes de lançar esta onda de ataques em Gaza, Israel consultou o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, informou a Casa Branca na noite de segunda-feira. No programa Gaúcha Atualidade desta terça-feira (18), o repórter Rodrigo Lopes comentou a situação.