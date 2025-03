Os ataques israelenses mais pesados ​​em Gaza desde que o cessar-fogo com o Hamas entrou em vigor em 19 de janeiro deixaram pelo menos 413 mortos, incluindo crianças, informou a Defesa Civil do território palestino. De acordo com o major Rafael Rozenszajn, brasileiro e advogado em Israel, que atua há 16 anos nas Forças de Defesa de Israel (FDI), os bombardeios aconteceram depois que Israel se deu conta de que o grupo terrorista Hamas não pretendia libertar os reféns que ainda estão no território.