Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que alunos da Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, no município de Estação, no norte do Estado, buscam abrigo numa casa vizinha à instituição após o ataque a facas ocorrido no local na manhã desta terça-feira (8). Por volta das 10h, um adolescente invadiu a escola e feriu três estudantes e uma professora. Uma das crianças não resistiu e morreu no hospital.