Ataque em escola de Sobral, no Ceará, deixa dois alunos mortos e três feridos

Um ataque a tiros em uma escola na cidade de Sobral, no interior do Estado do Ceará, deixou dois alunos mortos e pelo menos três feridos na manhã desta quinta-feira (25). O caso aconteceu na Escola Estadual de Ensino Médio Professor Luís Felipe. De acordo com o g1, ainda não se sabe o que motivou o crime, mas testemunhas afirmam que os tiros foram disparados do lado de fora da escola, no intervalo das aulas. Os homens teriam passado de moto na rua efetuando os tiros. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Ceará informou que as vítimas estavam no estacionamento da da instituição quando foram atingidas e que trabalha para localizar os envolvidos.