ATAQUE em ESCOLA de Estação, RS: o que se sabe sobre o ADOLESCENTE envolvido | Conversas Cruzadas

Uma criança morreu e outras duas ficaram feridas depois de um ataque a escola em Estação, município de cerca de 6 mil habitantes do norte gaúcho. O caso foi na manhã desta terça-feira (8), na Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, no centro da cidade. Segundo o prefeito Geverson Zimmerman, as vítimas foram agredidas por um adolescente de 17 anos que pediu para entrar na escola para entregar um currículo. A criança que morreu estudava no terceiro ano do ensino fundamental e foi atingida com cortes na região do tórax. Ela não teve a identidade divulgada até o momento. Os menores feridos são atendidos no Hospital São Roque, de Getúlio Vargas. Uma professora também ficou ferida e foi encaminhada ao Hospital Santa Terezinha, em Erechim.