ATAQUE DE ISRAEL E RESPOSTA DO IRÃ: o que se sabe sobre o conflito | Conversas Cruzadas

Israel realizou um ataque contra o Irã nesta sexta-feira (13) — horário local, noite de quinta no Brasil. Explosões foram ouvidas nos arredores de Teerã, capital iraniana. Após o ataque, a imprensa iraniana confirmou que o chefe da Guarda Revolucionária local, Hossein Salami, morreu. As forças armadas do país prometeram "uma resposta forte". O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que o ataque foi realizado em um momento "decisivo" na história do país. Ele se manifestou em pronunciamento gravado com antecedência e divulgado pouco após os ataques. Netanyahu afirmou que o principal alvo é a usina de Natanz, considerada "o coração do programa de enriquecimento" de urânio. Conforme a mídia estatal iraniana, no entanto, edifícios residenciais em Teerã também foram atingidos, causando mortes. O Ministério de Defesa israelense chamou a ação de "ataque preventivo" e reafirmou que o alvo foram instalações militares. "Dezenas de jatos da IAF (Força Aérea Israelense) completaram o primeiro estágio", afirma o comunicado. O governo israelense declarou estado de emergência, fechou o espaço aéreo e emitiu um alerta para ações retaliatórias do Irã. O Conversas Cruzadas desta sexta-feira (13), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o comunicador do Grupo RBS, Rodrigo Lopes, e o professor de Relações Internacionais da UniRitter, ⁠João Gabriel Burmann, para debater se o conflito entre Israel e Irã acende um alerta global.